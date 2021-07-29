Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu

Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karayolunda topla oynayan çocuk, hızla ilerleyen aracın altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karayolunda topla oynayan çocuk, hızla ilerleyen aracın altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağza getiren olay, Siverek-Adıyaman karayolu Siverek çıkışında meydana geldi. Karayolu kenarında topla oynayan çocuk, karşı tarafa geçti. Bir müddet yolun karşısında oynayan çocuk, karşıya geçmek için aniden karayoluna fırladı. O esnada Adıyaman tarafından hızlıca gelen hafif ticari araçla karşı karşıya geldi. A raç sürücüsü aniden manevra yaparak direksiyonu kırdı. Sürücünün dikkati sayesinde çocuk kıl payı ölümden kurtuldu. Çocuğun yola fırlama anı ve sürücünün hafif manevra yaparak çocuğa çarpmaktan kurtulması saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören iş yeri sahibi Musa Baturalp, çocuğun sürücünün dikkati sayesinde kurtulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dün marketteyken bir çocuğun aniden yola fırladığını gördük, fırladığı sırada az kaldı ki araba çarpacaktı. Tam bir metre kalmıştı ki araba çarpacak sürücünün dikkati sayesinde de çocuk kendini kurtardı. Sürücü de çok dikkatliydi, anlık müdahale ederek kaza olmasını önledi. Siverek girişinde araçlar çok hız yapıyor, yerleşim alanıdır çocuklar oyun oynuyor, geziyor ondan dolayı sürücüler buralarda çok dikkatli olmalı. Sürücü daha sonra aracını durdurdu, araçta hanımı ve çocukları vardı. Onlar da çok korkmuştu, indi çocuğun yanına geldi biraz su verdik, oturttuk kendine geldi." - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Tanju Bilgiç Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Sezen Aksu Bülent Serttaş
Spor Diego Aytaç Kara Burak Elmas Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:48:36. #1.16#

title