Son dakika haberleri | Yol kontrol noktasında 111 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Son dakika habere göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 111 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.