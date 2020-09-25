Son dakika haberleri | Yol kontrol noktasında 111 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Son dakika haberleri | Yol kontrol noktasında 111 kilo kaçak tütün ele geçirildi

25.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:27
Son dakika haberleri | Yol kontrol noktasında 111 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Son dakika habere göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 111 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 111 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında şüpheli bir araç içerisinde 111 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.P. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüpheli N.P.'ye adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberleri | Yol kontrol noktasında 111 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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