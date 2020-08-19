Son dakika haberleri... Yol kenarında yaralı bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Yol kenarında yaralı bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti Karaman'da yol kenarında yaralı bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yol kenarında yaralı bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da yol kenarında yaralı bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı merkeze bağlı Dereköy köyünde bulunan Fisandun Baraj Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylülerin yol üzerinde kimliği belirsiz bir kişinin kanlar içerisinde yattığını 112 Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine varan sağlık ekibi, aşırı kan kaybından dolayı bilinci kapalı olan şahsı hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sağ kolunda kesik bulunan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma yaptığı soruşturmada ölen şahsın 28 yaşındaki Ali Beke Alan olduğunu belirledi. Olayı çözebilmek için soruşturmayı derinleştiren jandarma, gecenin ilerleyen saatlerinde köye giden araçları tespit edebilmek için kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda oyalın olduğu saatlerde bir otomobilin köye giriş çıkış belirlendi. Plakasından adresine gidilen otomobili park halinde kan izleri ve arka camı kırık vaziyette bulan jandarma olayla ilgili olarak 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobil çekici ile jandarmanın otoparkına çekilirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA