Son dakika haberleri: YÖK, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı
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Son dakika haberleri: YÖK, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı

05.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:00
Son dakika haberleri: YÖK, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı

Son dakika gündem haberi: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bitlis Tatvan'da, elim bir helikopter kazası sonucu şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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