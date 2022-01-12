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Son dakika haberleri! Yoğun kar yağışı beraberinde kazayı getirdi

Son dakika haberleri! Yoğun kar yağışı beraberinde kazayı getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı kazaya neden oldu.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı kazaya neden oldu.

Kaza ilçe merkezine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 04 AC 006 plakalı Fiat Egea ile 21 KL 415 plakalı Renault Symbol marka otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. - VAN

Son dakika haberleri! Yoğun kar yağışı beraberinde kazayı getirdi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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