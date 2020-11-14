Son dakika haberleri! Yoğun ilgi Rosatom'un 'Küresel Atom Testi'ni yeniden düzenlettiriyor

Son dakika haberler: Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom 10 Kasım Dünya Bilim Gününde tek günlük düzenlediği eğitim projesi Küresel Atom Testi (Global Atomic Quiz) büyük ilgi gördü.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom 10 Kasım Dünya Bilim Gününde tek günlük düzenlediği eğitim projesi Küresel Atom Testi (Global Atomic Quiz) büyük ilgi gördü. Antarktika hariç dünyanın tüm kıtalarını kapsayan 70'den fazla ülkede 12 binin üzerinde katılımcıyı online platformda bir araya getiren ve 11 farklı dilde yapılan küresel test, gördüğü yoğun ilgi dolayısıyla 14-15 Kasım tarihlerinde yeniden düzenlenecek.

Rosatomun'un Küresel Atom Testi dünya genelinde büyük ilgi gördü. Yoğun bir katılımla 10 Kasım'da gerçekleştirilen çevrimiçi test tekrarlanacak. Çevrimiçi test, 14- 15 Kasım tarihlerinde http://quiz.myfuture.energy/ adresinde açık olacak.

Şu ana kadar teste katılanlar, nükleer fiziğin temellerinden atom teknolojisi alanında dünyadaki en son gelişmelere kadar pek çok alanda zorluk seviyeleri farklı olan 25 soruyu yanıtladı. Test sonrasında katılan herkese dijital sertifika verilirken, katılımcılar doğru cevap sayılarına göre değişen nükleer uzmanlık unvanları da aldı.

Testin sonunda ise bilim insanları ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinden oluşan ve dünyanın farklı yerlerinden etkinliğe katılan 11 uzmanın videosu yer aldı. Videoda bu testin yapıldığı 11 farklı dil için hazırlanan sorular ve cevaplar uzmanlar tarafından kendi dillerinde okundu. Rusya'da Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi MEPhI'den Öğretim Görevlisi ve Mühendis Doç. Dr. Egor Zadeba, Rusça konuşan katılımcılara cevapların açıklanmasında yardımcı olurken, İngilizce sorulan sorularda uzman olarak Dünya Nükleer Birliği'nde (WNA) görev yapan Nükleer Enerji Uzmanı John Lindberg, Mısır İskenderiye Üniversitesi'nde enerji ve çevre konularında araştırmacı olan Asmaa Zadeba ve Finlandiya Helsinki Şehir Konseyi üyesi Nükleer Fizik Doktoru Petrus Pennanen yer aldılar.

"Bilimsel gerçeklerin eğlenerek öğrenilmesine olanak sağlayan bir platform"

Testin Türkçe konuşan katılımcıları ise cevapların ayrıntılı açıklamalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Senem Şentürk Lüle'den dinleme fırsatı buldu. Nükleer uygulamalar ve reaktör teknolojisi konusunda yetkin isimlerden biri olan Lüle, Dünya Bilim Gününde düzenlenen bu önemli etkinlik ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Günümüzde pek çok şehir efsanesi mevcut. Asimetrik bilgi, öğrenmeyi arzulayan insanların gerçeklere ulaşmasına engel oluyor. Tüm dünyadan katılımcı bulan Küresel Atom Testi, nükleer enerji ile ilgili bilimsel gerçeklerin eğlenerek öğrenilmesine olanak sağlayan bir platform sunuyor. Ben de nükleer alanda çalışan bir uzman olarak bu projenin bir parçası olabildiğim için çok memnunum." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı