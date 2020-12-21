Son dakika haber: Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Son dakika haber: Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

21.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:03

Son dakika haberleri... - Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Gaziantep'te, geçtiğimiz cumartesi günü özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

- Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, geçtiğimiz cumartesi günü özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler iki günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezine getirilen Güler'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından göz yaşları içinde teslim alındı.

Güler'in vefatının ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

Son dakika haber: Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Son dakika haber: Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Son dakika haber: Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Son dakika haber: Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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