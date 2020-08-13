Son dakika haberleri... Yoğun bakım hastalarının Kovid-19 savaşı "Hastane İstanbul Korona" belgeselinde Gelen son dakika haberlerine göre TRT Belgesel'in, tamamı yoğun bakımda geçen "Hastane İstanbul Korona" belgeseli yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

TRT Belgesel'in, tamamı yoğun bakımda geçen "Hastane İstanbul Korona" belgeseli yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine tanıklık eden belgeselin bu bölümü, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne odaklanacak.

Oksijen tedavisi gören korona hastalarının nefes alabilme çabaları

Belgesel, yüzyılın salgın mücadelesinde en kritik noktalar olan yoğun bakım servislerine girerek, Türk sağlık çalışanlarının salgına yakalanan hastaları hayatta tutma mücadelesini izleyiciyle buluşturuyor.

Serinin yeni bölümü, uzun süre maskeyle çalışmak zorunda olan sağlık çalışanının görevi başında baygınlık geçirmesini ve nefes almakta zorluk çeken hastaların yaşamla ölüm arasındaki mücadelesini gözler önüne seriyor.

Belgeselin beşinci bölümünde ayrıca yoğun bakım servisindeki oksijen tedavisi gören korona hastalarının nefes alabilme çabaları da korona virüsün hafife alınmayacağını bir kez daha gösteriyor.

"Hastane İstanbul Korona" belgeselinin yeni bölümü 15 Ağustos 22.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA