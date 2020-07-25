Son dakika haberleri | Yıllardır sakladığı Şampiyonlar ligi biletine teklif yağıyor
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Son dakika haberleri | Yıllardır sakladığı Şampiyonlar ligi biletine teklif yağıyor

Son dakika haberlerine göre Sivasspor taraftarı Mustafa Bulak, 10 yıldır özenle koruduğu Şampiyonlar Ligi müsabakası biletini gelen tüm tekliflere rağmen satmayarak torunlarına saklıyor.

Son dakika haberleri | Yıllardır sakladığı Şampiyonlar ligi biletine teklif yağıyor
25.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:52

Sivasspor taraftarı Mustafa Bulak, 10 yıldır özenle koruduğu Şampiyonlar Ligi müsabakası biletini gelen tüm tekliflere rağmen satmayarak torunlarına saklıyor.

Sivasspor, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de ettiği başarının ardından bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Kırmızı beyazlı ekip, ön eleme müsabakasında Anderlecth ile karşılaşarak taraftarına ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşatmıştı. Sivasspor aşığı 57 yaşındaki Mustafa Bulak ise bu karşılaşmayı tribünden izleme şansı bulan taraftarlardan birisiydi. Bulak, 10 yıl önce satın aldığı Sivasspor - Anderlecth müsabakası biletini arşivinde, özenle saklıyor. 15 TL'ye satın aldığı maç bileti için bir çok teklif alan Bulak, tüm ısrarlara rağmen maç biletini satmıyor ve torunlarına saklıyor.

"SİVASSPOR TARAFTARIYIM, BU BİLET KARŞISINDA PARANIN BİR DEĞERİ YOK"

Sivassspor ile 9 yaşında tanıştığını belirten Bulak, 10 yıllık Şampiyonlar Ligi maçı biletinin kendisi için maddi değerinin olmadığını ve gelen tüm tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Bulak, " 9 yaşından beri futbolun içerisindeyim, Sivassporluyum. Sivas futboluna hem futbolcu olarak hem de antrenör olarak hizmetlerim oldu. Şampiyonlar Lig'inde Anderlecht ile oynadığımız müsabakanın biletini saklamıştım. Sivasspor'un bize bu gururu tekrar yaşatacağı ve yanına yenisini koyabileceğim ümidiyle sakladım. Bu bilet benim arşivlerimde duruyor. Bu bileti sosyal medyada paylaşmıştım, bazı arkadaşlar arayıp ücreti karşılığında satmamı istediler. Ben Sivasspor taraftarı olduğumu, paranın bilet karşısında benim için önemli olmadığını ve bu bileti torunlarıma sakladığımı ve satmayacağımı söyledim. Bu biletin benim için maddi değerinin olmadığını ve manevi çok olduğunu söyledim. İnşallah bizden sonraki nesiller Sivasspor aşkını devam ettirirler. Bu bilet yaklaşık 11 yıldır bende" dedi.

YENİ SEZONDA 10 YILDIR SAKLADIĞI BİLETİN YANINA YENİSİNİ EKLEMEK İSTİYOR

Bulak, Sivasspor'un yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlmasını beklediğini belirterek, "Sivasspor'un maddi gücü ortada, kulübü iyi yöneten yöneticilerimiz var. Sağolsunlar, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ekonomik olarak çok iyi yönetiyorlar. İstikrarlı bir yönetimimiz olduğu için başarıda zamanla geliyor. Zaman zaman aksaklıklar olsa da biz, Anadolu kulübüyüz maddi olarak gücümüz belli. Hocamız ve yönetimimiz çok iyi transferler yapıp güzel şeyler yapmak istiyor ama çok iyi transferler yapıp hüsrana uğrayanları da görüyoruz. Bu güne kadar büyütülmüş 3 büyükler denilen kulüpleri de gördük, gittiler 1. Turlarda elendiler. Sivasspor'da gitsin, 1.turda elensin çok önemli değil ama bizim için Sivas'ın adını duyurması çok önemli. Sivasspor bizim için bir marka. 11 yıldır saklamış olduğum Anderlecht biletinin yanına yenisini eklemek istiyorum. İnşallah bu başarıyı bu hafta sonu elde etmiş oluruz, yeni bileti yanına koymuş oluruz "dedi.

(Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit/İHA)

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Kaynak: İHA

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