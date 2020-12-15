Son dakika haberleri! YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (3)
Son dakika haberi... AZERBAYCAN'DA ZAFER GEÇİDİ TÖRENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması Selamlaşma görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Haydar...
AZERBAYCAN'DA ZAFER GEÇİDİ TÖRENİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması
Selamlaşma görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Haydar Aliyev'in kabrine gelişi
Dua edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki Türk Şehitliğini ziyaret etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakü'deki Türk Şehitliğine gelişi
Çelenk bırakılması
Dua edilmesi
Anı defterine yazılması
Liderlerin anı defterine yazdıklarını okuması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandan geçişi
Geçit töreni yapılan alandan drone görüntüleri
Askerlerden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in askerleri selamlaması
İstiklal Marşının okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması
Geçit töreninden detaylar
Askerlerin geçişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in töreni izlemesi
Türk askerlerinin geçişi
Askeri araçların geçişi
Zafer Geçidi Töreninde Bayraktar TB2 SİHA'lar sergilenmesi
Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin geçişi - Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni (10 Aralık)
BAKÜ - Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması dolasıyla Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı