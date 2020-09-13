Son dakika haberleri... Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı (2)
Son dakika habere göre Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı (2)5 DÖNÜM ALAN YANDI Karabük'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
13.09.2020 02:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 02:33
Yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı (2)
5 DÖNÜM ALAN YANDI Karabük'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
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Kaynak: DHA