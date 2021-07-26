Son dakika haberleri... Yıldırım orman yangınlarına sebep oldu
Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'nın dağ yöresinde yıldırım düşmesi neticesi ormanlık alanlarda yangınlar çıktı.
Bursa'nın dağ yöresinde yıldırım düşmesi neticesi ormanlık alanlarda yangınlar çıktı.
Harmancık, Keles ve Büyükorhan ilçelerinde ormanlık alanlara yıldırım düştü. Yıldırım neticesinde ormanlarda küçük çaplı yangınlar çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangınlar büyümeden kısa sürede söndürüldü. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı