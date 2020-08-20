Son dakika haberleri! "Yıldırım" operasyonları teröristlere göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! "Yıldırım" operasyonları teröristlere göz açtırmıyor

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde 13 Temmuz'da başlatılan "Yıldırım" operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara imha edildiTürkiye, bir taraftan sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristleri bulundukları bölgede imha ederken diğer taraftan sınırlarının...

Son dakika haberleri!
20.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:16

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 13 Temmuz'da başlatılan "Yıldırım" operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara imha edildi

Türkiye, bir taraftan sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristleri bulundukları bölgede imha ederken diğer taraftan sınırlarının içerisindeki bölücü örgüt mensuplarına da nefes aldırmıyor.

Yurt içindeki terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz itibarıyla başlatılan Yıldırım operasyonları 6 bölgede devam ediyor.

Birincisi Cudi, ikincisi Cilo, üçüncüsü Ağrı ve Kars, dördüncüsü Tunceli Munzur, beşincisi Amanos bölgesinde başlatılan ve halen devam eden Yıldırım operasyonlarında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 6 bin 200 personel görev yapıyor.

Terör belasını ülke gündeminden çıkarmak, harekat kabiliyeti daralan terörist grupları etkisiz hale getirmek ve teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla düzenlen operasyonlarda şu ana kadar 22 terörist etkisiz hale getirilirken 31 mağara imha edildi.

Operasyonlarda, 30'u ağır ve uzun namlulu 31 silah, 10 el yapımı patlayıcı, 17 kilogram patlayıcı madde, 4 bin 492 mühimmat, 31 el bombası, 10 kilogram eroin, 23 kilogram esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım-6 Karacehennem

Yıldırım operasyonlarının altıncısı dün Bingöl Jandarma Komutanlığınca başlatıldı.

Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nda, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 47 operasyonel timde 700 personel yer alıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor Ekonomi
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem...
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım 3. Sayfa
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplamışlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Ozan Güven Halit Ergenç
Spor Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Adana Siirt Eylül Silah
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! "Yıldırım" operasyonları teröristlere göz açtırmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 11:24:13. #1.14#
title