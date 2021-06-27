Son dakika haberleri... Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü
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Son dakika haberleri... Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü

Son dakika haberleri... Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KÜTAHYA'da parkta yürürken yıldırım düşmesiyle ağır yaralanan Osman Alper Çanak (40), 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA'da parkta yürürken yıldırım düşmesiyle ağır yaralanan Osman Alper Çanak (40), 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapan Osman Alper Çanak, 19 gün önce yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Çanak, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakımda tedavi gören Osman Alper Çanak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Son dakika haberleri... Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü
Son dakika haberleri... Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü
Son dakika haberleri... Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü
Son dakika haberleri... Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü
Son dakika haberleri... Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü
Son dakika haberleri... Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 19 gün sonra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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