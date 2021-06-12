Son dakika haberleri! Yıldırım düşen metruk evde yangın çıktı
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Son dakika haberleri! Yıldırım düşen metruk evde yangın çıktı

Son dakika haberleri! Yıldırım düşen metruk evde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de kullanılmayan bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de kullanılmayan bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Seyitgazi'ye bağlı Sarıcailyas mahallesi Boğapınar mevkiinde bulunan Murat Çeltik'e ait kullanılmayan bir evde yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Evde yaşayan birisinin olmaması olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmasının önüne geçti.

Yanan evin yakınlarında çobanlık yapan bir şahsın, bölgeye yoğun yağmur yağdığını ve çok sayıda yıldırım düştüğünü belirtmesi üzerine Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili yaptığı teknik inceleme neticesinde yangının yıldırım düşmesi sonucu doğal sebeplerden dolayı meydana geldiğini tespit etti. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri! Yıldırım düşen metruk evde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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