Son dakika haberleri... Yıldırım 3 operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi
13.10.2020 23:22 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:26
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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