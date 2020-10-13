Son dakika haberleri... Yıldırım 3 operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.