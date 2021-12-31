Son dakika haberleri: Yılbaşında Sakarya'da bin 881 polis görev yapacak
Son dakika 3. sayfa haberine göre Yılbaşında güvenliği ve huzuru sağlamak adına Sakarya'da bin 881 polis memuru görev yapacak.
SAKARYA (İHA) - Yılbaşında güvenliği ve huzuru sağlamak adına Sakarya'da bin 881 polis memuru görev yapacak.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında şehrin huzuru ve güvenliğini sağlamak için önlemler aldı. Bu doğrultuda yılbaşında ekipler, sorumluluk bölgeleri içinde 231 ekip ile bin 881 personelle şehrin huzuru ve güvenliği için görev alacak. - SAKARYA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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