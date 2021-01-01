Son dakika haberleri: Yılbaşı denetimleri
01.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:21
Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Komutanlığı ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş