Son dakika haberleri: Yılbaşı denetimi yapıldı
31.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:36
Son dakika haberine göre Yılbaşı tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında yapılacak denetimler kapsamında Hakkari'de polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında yapılacak denetimler kapsamında Hakkari'de polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Bulvar Caddesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, araçları kontrol etti, sürücülerin kimliklerini sorguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı