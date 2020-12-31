Son dakika haberleri: Yılbaşı denetimi yapıldı

Son dakika haberine göre Yılbaşı tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında yapılacak denetimler kapsamında Hakkari'de polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında yapılacak denetimler kapsamında Hakkari'de polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Bulvar Caddesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, araçları kontrol etti, sürücülerin kimliklerini sorguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı