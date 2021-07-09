Son dakika haberleri | Yılanın ısırdığı çiftçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın Efeler ilçesine bağlı kırsal Aşağıkayacık Mahallesi'nde bir kişi yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Aydın Efeler ilçesine bağlı kırsal Aşağıkayacık Mahallesi'nde bir kişi yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 43 yaşındaki çiftçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olay akşam saatlerinde Aşağıkayacık Sarıçam yakınlarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre köyde çiftçilik yapan O.B. isimli şahıs Sarıçam yakınlarında odun topladığı sırada odunların altına gizlenmiş vaziyetteki zehirli yılanın saldırısına uğradı. İhbar üzerine köye giden 112 Acil Servis ekipleri O.B.'nin ilk müdahalesini ambulansta yapıp şahsı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen çiftçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı