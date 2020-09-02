Son dakika haberleri... YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Son dakika haberleri... İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığını bildirdi.
02.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:59
İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığını bildirdi.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı" denildi.
Haber: ANKARA, -
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Kaynak: DHA