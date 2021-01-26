Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor
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Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor

26.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:25
Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kayadan oyma kiliseler, peribacaları ve yeraltı şehri, turizme kazandırılmayı bekliyor.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kayadan oyma kiliseler, peribacaları ve yeraltı şehri, turizme kazandırılmayı bekliyor.

İlçe merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan 300 nüfuslu Keşlik Mahallesinde bulunan kayadan oyma kiliseler, peribacaları ve metrelerce uzunlukta yeraltı şehri dikkat çekiyor. Bölgede yaşayanlar, özellikle peribacaları ve yeraltı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yapılmasını istedi. Mahalle muhtarı Emir Metin, bölgenin turizme kazandırılması ve buradaki eserlerin korunması gerektiğini belirterek, "Mahallemizde kaya oyma kiliseler, peribacaları, kayadan oyma cami ve yeraltı şehrimiz var. Kapadokya'nın bir parçası olan Keşlik, turizmden hiçbir şekilde yararlanamıyor. Çünkü yeteri kadar tanıtım yapılmadı. Kiliselerimizin birçoğu eskiye dayandığı için freskeler silindi. Hatta geçmiş dönemde bazı kiliseler ev olarak bile kullanılmış. Mahallemizde kilise ve 800 yıllık kayadan oyma caminin yan yana olması buranın geçmiş yıllarda dinler arası diyaloğun yaşandığı bir yer izlenimi veriyor. Mahallemizin adının Keşlik olması da bazı kaynaklara göre bölgenin keşiş yetiştirme merkezi olduğunu gösteriyor. Sayısız peribacası, kilise ve yeraltı şehrinin bulunduğu Keşlik'in tanıtılması ve korunmasını istiyoruz" dedi.

Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor
Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor
Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor
Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor
Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor
Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor
Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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