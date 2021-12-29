Son dakika haberleri! Yeşilay'ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın kazananları açıklandı

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Çevrim içi gerçekleştirilen Türkiye finali ödül töreninde konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yarışmayla çocuk ve gençlerin zihninde Yeşilay'ın değerlerini oluşturabilmeyi, o değerlere uygun yaşamı benimsemelerini ve bununla ilgili düşünmelerini, fikir üretmelerini, zihinsel çaba sarf etmelerini sağlayabilmeyi, aynı zamanda bağımlılık farkındalığı konusunda fikir ve ilham oluşturabilecekleri eserlerin meydana gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Ulaştıkları rakamların bu hedefe yaklaştıklarını gösterdiğini dile getiren Öztürk, "Amacımız, sadece çocukların zihinlerinde bağımlılıkla alakalı bir düşünce ve fikir oluşturmak değil, onlardan da fikir almak. Çünkü o kadar değerli görsel ve edebi eserler geliyor ki bunlardan yıllar boyu istifade ediyoruz. Bunların diğer çocuklar, gençler hatta erişkinler tarafından bir şekilde görülmesini, okunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz berrak zihin ve düşünceleriyle bizlerden daha farklı bakış açısıyla olaya bakıp çok daha net, güzel ve anlamlı mesajlar verebiliyorlar. O nedenle bu yarışmamıza başvuran ve katılan tüm öğrencilerimize ve onları teşvik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Öztürk, 1920 yılında kurulan Yeşilay'ın Türkiye'nin ve dünyanın tüm bağımlılıklarla mücadele eden en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkelerin, toplumların, kültürlerin ve inançların önemli bir şekilde problemi haline gelen bağımlılık türleriyle mücadelede bilimsel temelli, kanıta dayalı yaklaşımlarıyla uygulamalarıyla eğitim programlarıyla sunduğu hizmetlerle ve en son ilave ettiğimiz Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ndeki psikososyal destek hizmetiyle dünyaya model olan bir sivil toplum kuruluşu. Şu anda Yeşilay'ın değerlerini benimseyen ve onları model alan 95 ülke de son 7 yıldır Yeşilay'dan hizmet görüyor. Bu şu anlama geliyor, Yeşilay insani ortak değerleri savunan bir sivil toplum kuruluşu. Bu değerler de tek bir amaca yönelik, beden ve ruh sağlığı yerinde olan nesiller yetiştirmek. Çünkü bütün bağımlılıklar, yani tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı, hem kişinin beden sağlığına zarar veriyor hem de zihnen ruhsal anlamda yıpratıyor."

Bilinçli bir nesil oluşturmak için erken dönemden itibaren çocuklara ve gençlere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, MEB'in desteğiyle okullarda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve Okulda Bağımlılığa Müdahale Eğitim Programı ile çocukların yaşam becerilerini ve "hayır" deme güçlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

"Ruhumuzu ve ahlakımızı çökertecek tavırlardan kaçınmamız gerekiyor"

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, geleceğin nesillerinin ipotek altına alınmaması ve sağlıklı oluşması için Yeşilay'ın çalışmalarının önemine işaret etti.

İnsanların hem beden hem ruh sağlıklarını korumaları için önceden alınacak tedbirlerin, başına bir hastalık geldiğinde de buna yönelik tedavilerin olduğuna değinen Gül, "Nasıl ki sağlığımız için gerekli tedbirleri alıyorsak, ruhumuzu ve ahlakımızı çökertecek, istikbalimizi mahvedecek, insan ilişkilerinde olmaması gereken noktalara götürecek, verimliliğimizi düşürecek olan tavır ve hareketlerden kesinlikle kaçınmamız ve yaşamımızı bu doğrultuda belirlememiz gerekiyor. 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' çalışmalarında bu 2 boyutla hadiseye bakılmalı." dedi.

Gül, insanların yetişmesinde, ruh ve fikir anlamında bazı mesafeleri kat etmesinde aile ortamının büyük bir etkisi olduğunu, aile arasında kurulacak ilişkilerin sağlıklı zeminde yürümesinin gelecek ve toplum adına çok kıymetli olduğunu belirtti.

Arkadaşlar ve çevreyle olan ilişkilerde de bu hususların önemli olduğunu dile getiren Gül, dijital dünyayla kurulan bağda da insanların kendi iradesine hakim olan, bilinçli kullanıcılar olmasının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından, görsel ve edebi kategoride 421 binden fazla eserin değerlendirmeye alındığı yarışmada, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye girenler açıklandı.

18 eserin ödüllendirildiği törende, "görsel eser" kategorisinde, Diyarbakır Yenişehir İlkokulu öğrencisi Abdulkadir Enes Yusufoğlu, İstanbul Şişli Talatpaşa Ortaokulu öğrencisi Ulduz Muradova ve İstanbul Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Muhammed Said Özen birinciliğe layık görüldü.

"Edebi eser" kategorisinde ise Balıkesir Havran Ali Çetinkaya İlkokulu öğrencisi Musab Said Akıncı, Zonguldak Alaplı Kasımlı Ortaokulu öğrencisi Cemre Su Çilingir ve Erzincan Fen Lisesi öğrencisi Sude Hüma Yeşilyurt birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kendilerine söz verilen öğrenciler, dereceye girmekten duydukları mutlulukları dile getirerek, bağımlıklar konusunda farkındalık yaratmak için kendilerine imkan veren Yeşilay'a teşekkür etti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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