KAYSERİ Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı
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KAYSERİ Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı

10.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:20
KAYSERİ Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı

Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandıKAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulama başladı.

Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulama başladı.

ERAGEM'de koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen yerli aşının Faz- 2 çalışmaları kapsamında ilk dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) 175 gönüllüye uygulandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan Faz-2 çalışmasında ikinci doz uygulama başladı. İkinci dozu vurulan gönüllü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmalarında yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, Faz-2 çalışmalarını Nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını kaydederek, "Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen ve Erciyes Üniversitemizde geliştirilen yerli aşımızın Faz-2 çalışmaları sürdürülmektedir. Bugün de Faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi, Faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ümit ediyor ve Nisan ayı ortasında da Faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

KAYSERİ Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı
KAYSERİ Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı
KAYSERİ Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı
KAYSERİ Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı
KAYSERİ Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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