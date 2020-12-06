Son dakika haberleri! Yerli firma Kovid-19 antijen testi üretti, 20 ülkeye ihraç etti
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Son dakika haberleri! Yerli firma Kovid-19 antijen testi üretti, 20 ülkeye ihraç etti

06.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:01
Son dakika haberleri! Yerli firma Kovid-19 antijen testi üretti, 20 ülkeye ihraç etti

Son dakika haberleri: İlaç hazırlama sistemleri alanında Ankara'da faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testi üreterek Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç etti.

İlaç hazırlama sistemleri alanında Ankara'da faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testi üreterek Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç etti.

Kovid-19 salgını tüm dünyayı etkilerken salgınla mücadele için başta aşı olmak üzere medikal çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, doğruluk oranı yüksek ve hızlı sonuç verebilen tarama testleri de büyük önem taşıyor.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Oncosem Onkolojik Sistemler firması yerli imkanlarla Kovid-19 antijen testi üretmeyi başardı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimine devam ettikleri Kovid-19 tarama testinin hayatı belli ölçüde kolaylaştırdığını belirterek, yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yerli ve milli imkanlarla Kovid-19 antijen testi de ürettiklerini söyledi.

Çelik, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünün doğrudan virüsü tespit ettiğini vurgulayarak, bu testle PCR cihazının çıkardığı sonuca yaklaşık 10 dakikada ulaşılabildiğini anlattı.

Test kitinin doğruluk oranının yüzde 96 civarında olduğunu ifade eden Çelik, doğruluk testlerinin bağımsız kuruluşlarca yapıldığını kaydetti.

"Günlük ihracat sayımız 120 bini buldu"

Çelik, ürünün yerlilik oranının yüzde 90 olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kovid-19 antijen testi şu an Avrupa'da ürün ve marka olarak onaylandı. Ürün Avrupa'da geri ödeme listelerine alındı. Bu ürün test olarak yapıldığında devletin sigortası vatandaşlara bunu geri ödüyor. Mesela Berlin Belediyesi şu an bir tarama yapıyor ve bu süreçlerde de bu ürünler kullanılıyor. Geçtiğimiz hafta günlük 80 bin test sadece Almanya'ya ihraç ettik. Günlük ihracat sayımız 120 bini bulmuş durumda. Sene sonunda inşallah bu kapasitemiz 250 bine çıkacak. Bu ürünü 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Şu an ABD'de süreç devam ediyor."

Çelik, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki referans laboratuvarında ürünün etkinlik testlerinin yapıldığının altını çizerek, "Türkiye'de ürünümüz için süreçler tamamlanıp izinler alındı." dedi.

Salgın süreci başladığında 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Çelik, çalışan sayılarını 450'ye yükselttiklerini ve bundan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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