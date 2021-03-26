Son dakika haberleri | Yerli aşıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 20'ye çıkarıldı

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki 'Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki 'Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

Kovid- 19 salgınının ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen yerli aşı çalışmalarında kat edilen mesafeyi değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB Başkanları, ilgili kurum temsilcileri katıldı.

9'DAN 20'YE ÇIKARILDI

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklaya göre; toplantıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına, insan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenmesine, çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanmasına karar verildi. Faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası iş birliği çalışmalarının sonuçlandırılmasına, geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılmasına, devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi, yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilmesi hususlarında karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı