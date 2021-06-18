Son dakika haberleri: YERLEŞİM YERİ YAKINLARINDAKİ SERADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
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Son dakika haberleri: YERLEŞİM YERİ YAKINLARINDAKİ SERADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: OSMANİYE'de yerleşim yeri yakınlarındaki serada çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

OSMANİYE'de yerleşim yeri yakınlarındaki serada çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Alevler, itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi Karataş Mahallesi'ndeki Ali Kılıç'a ait hasadı yapılmış serada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çevredekiler kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktadaki sera yangını, korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine ulaşan Osmaniye ve Cevdetiye belediyelerinin itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Yaklaşık 2 dönümlük arazi üzerindeki sera alanı zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: YERLEŞİM YERİ YAKINLARINDAKİ SERADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri: YERLEŞİM YERİ YAKINLARINDAKİ SERADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri: YERLEŞİM YERİ YAKINLARINDAKİ SERADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri: YERLEŞİM YERİ YAKINLARINDAKİ SERADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara'da fabrika yangını
Ankara'da fabrika yangını
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Son dakika haberleri: YERLEŞİM YERİ YAKINLARINDAKİ SERADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Haberler
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