Son dakika haberleri... Yere düşen tüfek ateş aldı: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... Yere düşen tüfek ateş aldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Yere düşen tüfek ateş aldı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'un Türkeli ilçesinde, aracıyla seyir halindeyken tüfeğin yere düşerek ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, aracıyla seyir halindeyken tüfeğin yere düşerek ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Taçahmet köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, traktörü ile seyir halinde olan Recep Tarkan Özdemir, omzundaki tüfeğin yere düşmesi sonucu ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Özdemir'in koluna isabet etti. Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop'a, ardından Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Haber

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