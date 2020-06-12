Son dakika haberleri: Yenişehir Belediyesine hibe edilen çöp kamyonlari hizmete başladi Gelen son dakika haberine göre Yenişehir Belediyesi araç filosuna kazandırılan yeni araçlar törenle hizmete başladı.

Yenişehir Belediyesi araç filosuna kazandırılan yeni araçlar törenle hizmete başladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 13+1,5 m 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ile kompost üretim makinesi, 12 Haziran 2020 Cuma günü Belediye Başkanı Davut Aydın, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin iştirakiyle dualar eşliğinde kesilen kurbanlarla hizmete başladı.

Temizlik İşleri Şantiyesinde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Davut Aydın, şehrin çöp toplama ihtiyacını araç kiralama yöntemiyle karşıladıklarını, yüksek maliyetler sebebiyle Belediye bünyesine yeni araçlar kazandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Türkiye Belediyeler Birliğine yaptığı girişimler sonucunda 2 adet 13+1,5 m'lük sıkıştırmalı çöp kamyonu ile organik atıkları gübreye dönüştürmek üzere kullanılacak kompost üretim makinesinin Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne hibe edildiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Davut Aydın, belediye bünyesine hibe çöp kamyonları kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederken yaptığı açıklamada, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde bünyesinde çevre temizlik hizmetlerimizi araç kiralama yönetimi ile gerçekleştiriyoruz. Her ay ödediğimiz maliyetleri düşürmek ve ilçemize en iyi hizmeti vermek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve Türkiye Belediyeler Birliğinden birer adet olmak üzere toplam 2 adet 13+1,5 m'lük sıkıştırmalı çöp kamyonu ve Kompost Üretim Makinesi hibe aldık. Maksadımız kendi araç filomuzu tamamlayarak araç kiralama yöntemi yapmadan çöp toplama ve çevre temizliği hizmetini yürütmektir. Yenişehir hizmetin en iyisini hak ediyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA