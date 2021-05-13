Son dakika haberleri! Yenişehir Belediyesi çocukları unutmadı
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Son dakika haberleri! Yenişehir Belediyesi çocukları unutmadı

Son dakika haberleri! Yenişehir Belediyesi çocukları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan dolayı Ramazan Bayramı'nda mahallerde, sitelerinde ve köylerinde şeker toplayamayacak olan çocuklara şeker ikram ederek bayram sevinci yaşattı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan dolayı Ramazan Bayramı'nda mahallerde, sitelerinde ve köylerinde şeker toplayamayacak olan çocuklara şeker ikram ederek bayram sevinci yaşattı.

Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet ekipleri, merkez ve kırsal mahallerdeki çocuklara bayram şekeri dağıttı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nda şeker toplayamayan çocuklar, Yenişehir Belediyesi ekiplerinin sürpriziyle bayram sevinci yaşadı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla hazırlanan bayram şekeri paketleri, merkez ve kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaştırıldı. "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde mahalleleri gezen ekipler, gittikleri her sokakta çocuklara şeker hediye ederek onlarla dans etti. Ekiplerin şeker dağıttığını gören çocuklar da arkadaşlarına haber vererek, araçların yanına gelip şeker paketlerini aldılar. Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar, paketlerin içerisindeki rengarenk şekerleri yiyerek bayram mutluluğunu yaşadı. - MERSİN

Son dakika haberleri! Yenişehir Belediyesi çocukları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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