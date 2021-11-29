Son dakika haberleri! Yenikapı'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

Yenikapı'da seyir halindeyken alev alan resmi plakalı araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenikapı'dan Eminönü istikametine seyir halindeki, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 34 PB 550 plakalı resmi aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden araç sürücüsü otomobili yolun kenarına çekerek itfaiye ve polise haber verdi.

İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, bölgede trafik akışı durma noktasına geldi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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