Son dakika haberleri | YENİKAPI'DA ÇOCUKLARA YUNUS SÜRPRİZİ Son dakika gündem haberi... Yenikapı'da denize gelen çocuklar, iki yunus görünce neşeli anlar yaşadı.

Yenikapı'da denize gelen çocuklar, iki yunus görünce neşeli anlar yaşadı.

Hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen aileler, Yenikapı'yı tercih etti. Sabah erken saatlerde gelenler, buradan denize girdi. Çocuklar bu sırada hiç unutmayacakları bir sürprizle karşılaştı. Yunus balıkları önce uzaktan yüzen vatandaşlara eşlik etti. Daha sonra yüzenlerin yaklaşık 10 metre kadar yanına yaklaşan yunuslar, çocukları neşeli anlar yaşattı.

Çocukların yunus balıklarını görünce yaşadıkları anlar cep telefonuyla kaydedildi

Kaynak: DHA