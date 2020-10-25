Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gazetecilerle bir araya geldi
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Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gazetecilerle bir araya geldi

25.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:52
Son dakika haberleri | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gazetecilerle bir araya geldi

Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Hatay'da gazetecilerle bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Hatay'da gazetecilerle bir araya geldi.

Antakya'da bir restorandaki programda konuşan Erbakan, ekonomiyi eleştirdi.

İthalata bağlı bir ekonominin olduğunu savunan Erbakan, üretilen yerli ürünün yüzde 80'inin ham maddesinin ithal olduğunu öne sürdü.

Daha sonra Reyhanlı ilçesine geçen ve burada partisinin ilçe başkanlığınca düzenlenen programa katılan Erbakan, kanaat önderleriyle buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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