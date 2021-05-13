Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbakan, mesajında, Kovid-19 salgını ve işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirtti. Salgın gölgesinde ikinci Ramazan Bayramı'nı karşıladıklarını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle teravih namazlarında, iftar sofralarında, dost sohbetlerinde buluşamasak da ramazan ayının manevi atmosferi gönüllerimizi yine bir kıldı. Bu mübarek ayda yaptığımız tüm ibadetlerin, duaların kabul olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Mescid-i Aksa, Kudüs ve tüm dünyada akan kanın ve siyonist zulmün durduğu, salgın hastalığın geride kaldığı, sıkıntıların bertaraf olduğu, İslam aleminin huzur, barış ve refah içerisinde olduğu bayramlara ulaşmayı diliyor, aziz milletimizin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir