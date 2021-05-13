Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbakan, mesajında, Kovid-19 salgını ve işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirtti. Salgın gölgesinde ikinci Ramazan Bayramı'nı karşıladıklarını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle teravih namazlarında, iftar sofralarında, dost sohbetlerinde buluşamasak da ramazan ayının manevi atmosferi gönüllerimizi yine bir kıldı. Bu mübarek ayda yaptığımız tüm ibadetlerin, duaların kabul olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Mescid-i Aksa, Kudüs ve tüm dünyada akan kanın ve siyonist zulmün durduğu, salgın hastalığın geride kaldığı, sıkıntıların bertaraf olduğu, İslam aleminin huzur, barış ve refah içerisinde olduğu bayramlara ulaşmayı diliyor, aziz milletimizin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Şimdi de İsrailli sivillerin saldırıları başladı
Şimdi de İsrailli sivillerin saldırıları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Erbakan'dan hayati 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı
Erbakan'dan hayati 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Pınar Altuğ Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Gökhan Töre Cüneyt Çakır Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:09:03. #1.16#

title