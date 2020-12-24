Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika gelişmesine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erbakan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" isimli fotoğrafını oylayan Erbakan, Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", Yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir