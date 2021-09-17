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Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haber: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinin cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda bunun genel başkan olacağını belirterek, "Böyle bir durum hasıl olursa, gerekli olursa tabi bu şekilde hareket edilir." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinin Cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda bunun genel başkan olacağını belirterek, "Böyle bir durum hasıl olursa, gerekli olursa tabi bu şekilde hareket edilir." dedi.

Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, Türkiye'de 2022 sonbaharında bir seçim olma ihtimalini gördüklerini ancak Türkiye'nin sürprizler ülkesi olduğunu, her an her şeyin değişebildiğini söyledi.

Bir gazetecinin, "Erken seçim olursa hangi ittifakta olmayı düşünüyorsunuz? Partinizin cumhurbaşkanı adayı siz misiniz?" sorusu üzerine Erbakan, gönüllerinde yatanın, kendi başlarına, kendi güçleriyle seçime girmenin birinci seçenekleri olduğunu kaydetti.

Hiçbir zaman "Kesinlikle bir ittifakta bulunmayız, asla böyle bir düşüncemiz de yok." demediklerini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Konjonktür, şartlar, seçime yakın dönemde gelişecek olaylar, belki yeni ittifaklar, yeni kombinasyonlar, yeni şartlara göre bunun da değerlendirilmesi mümkün. Ancak böyle bir şey olursa da prensiplerimiz, kırmızı çizgilerimiz, ilkelerimiz var. Bunlarda ancak mutabık kalırsak bir oluşumun, bir ittifakın içerisinde yar alırız. Bunlar olmadan, dolayısıyla millete faydası olmayacaksa bir ittifakın içinde yer almanın bir manası olmaz. Yeniden Refah Partisi cumhurbaşkanı adayı çıkaracaksa, genel başkanını çıkarması, genel başkanının olması son derece doğal. Böyle bir durum hasıl olursa, gerekli olursa tabi bu şekilde hareket edilir."

Bir gazetecinin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC"ın acil kullanım onayı aldıktan sonra aşı olmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Erbakan, "Bu kadar düşük bir risk karşılığında aslında aşı olmayı gerekli görmüyoruz. Hiç aşı olmamak en iyisi bana göre, benim şahsi kanaatime göre. Ancak mecbur kalınırsa o da tabi ki içinde yaşadığımız devletin kurallarına karşı gelip, mücadele etmek mümkün değil, mecbur kalınırsa da mRNA teknolojisi kullanmayan aşılar, yani eski usul aşıların yaptırılması ancak mümkün olabilir. Mecbur kalındığında en son ihtimal TURKOVAC, bunların içerisinde en uygun olarak düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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