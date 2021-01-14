Son dakika haberleri... Yeni Zelanda'da uyuşturucu taciri helikopter kamerasıyla yakalandı

Yeni Zelanda 'nın Auckland kentinde polis uyuşturucu tacircisini helikopterin termal kamerasıyla tespit ederek, gözaltına aldı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Polis helikopteri havan rutin kontrol devriyesi sırasında elinde tüfekle dolaşan bir şüpheliyi tespit etti. Şüpheli hareketlerle cadde aralarında elinde tüfekle gezen kişiyi havadan takip eden polis, şüphelinin bulunduğu adrese güvenlik güçlerini sevk etti. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şüphelinin evinde uyuşyurucu madde yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra bir de laboratuvar tespit etti. Uyuşturucu madde üreten kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı