Son dakika haberleri... Yeni Zelanda'da uyuşturucu taciri helikopter kamerasıyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Yeni Zelanda'da uyuşturucu taciri helikopter kamerasıyla yakalandı

14.01.2021 17:20 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:24
Son dakika haberleri... Yeni Zelanda'da uyuşturucu taciri helikopter kamerasıyla yakalandı

Son dakika haberler... Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde polis uyuşturucu tacircisini helikopterin termal kamerasıyla tespit ederek, gözaltına aldı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde polis uyuşturucu tacircisini helikopterin termal kamerasıyla tespit ederek, gözaltına aldı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Polis helikopteri havan rutin kontrol devriyesi sırasında elinde tüfekle dolaşan bir şüpheliyi tespit etti. Şüpheli hareketlerle cadde aralarında elinde tüfekle gezen kişiyi havadan takip eden polis, şüphelinin bulunduğu adrese güvenlik güçlerini sevk etti. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şüphelinin evinde uyuşyurucu madde yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra bir de laboratuvar tespit etti. Uyuşturucu madde üreten kişi gözaltına alındı.

- Zelanda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar İzmir Ankara Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Yeni Zelanda'da uyuşturucu taciri helikopter kamerasıyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 17:27:00. #1.15#
title