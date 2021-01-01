Son dakika haberleri! YENİ YILDA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BOŞ KALDI
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Son dakika haberleri! YENİ YILDA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BOŞ KALDI

01.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:03
Son dakika haberleri! YENİ YILDA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BOŞ KALDI

Son dakika gündem haberine göre Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAHer yeni yılda renkli görüntülerin yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Her yeni yılda renkli görüntülerin yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Polis ekipleri köprüde yoğun güvenlik önlemleri aldı.Her sene yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde girmek isteyenler araçlarıyla köprüde bekleyip kutlama yaparlardı. Fakat bu sene uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Polis ekipleri köprüde yoğun güvenlik önlemleri alırken, köprüden sadece izin belgesi olan araçlar geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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