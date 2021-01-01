Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler

01.01.2021 00:48 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:52
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler

Son dakika haber... KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde butik bir otelde konaklayanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence düzenlenmeyince yılbaşına otelin bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde butik bir otelde konaklayanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence düzenlenmeyince yılbaşına otelin bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdi. 

Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi'nde bulunan butik bir otelin işletmecisi, müşterilerini koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda ateş başında ağırladı. Önceki yılların aksine müzik ve eğlencenin yasaklanması nedeniyle otelin bahçesinde ateş yakılırken, ateşin üzerinde mısır patlatılıp, kestane pişirildi.

'BU SÜREÇTE ÇOK ZORLANDIK'Otel işletmecisi Alex Şahin, amaçlarının pandemi kurallarına uygun bir yeni yıl eğlencesi yapmak olduğunu belirterek, "Biz ve bizim gibi otellerin tamamı bu süreçte çok zorlandı çünkü çok zor bir misyon üstlendik. Bu salgında hem insanları mutlu etmemiz, mutlu ederken de pandemi kurallarına uymamız gerekiyor. Bu da gerçekten biz oteller için çok güçtü. Özellikle bahçe alanımızı kullanmayı tercih ettik. Misafirlerimize açık alanda şömineler yaktık ve ikramlar sunduk" dedi.'HEM KURALLARA UYUYOR HEM DE GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ'Sosyal mesafeli bir yılbaşı kutlaması tercih ettiklerini söyleyen otel müşterisi Barış Yurttaş, "Çok güzel bir konsept hem sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de güzel vakit geçirebiliyoruz. Geçmiş yıllarda çok gürültülü eğlenceler yaşamıştık. Bu sene bizim için de değişik ve farklı oldu" diye konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin zor günler geçirdiğini ifade eden bir başka otel müşterisi Önsel Demirci ise "Hem sosyal mesafeye uyabileceğimiz hem de doğa ile iç içe olabileceğimiz bir ortamı burada yakaladık. Bu nedenle mutluyuz. Önceki yıllara göre çok farklı konsept ama mutlu bir yılbaşı geçiriyoruz." dedi. 

Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler
Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Özdemir Tamer Karadağlı
Spor Vitor Hugo Okan Buruk Fırat Aydınus Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 00:52:23. #1.15#
title