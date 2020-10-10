Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'den Hatay'a geçmiş olsun mesajı
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Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'den Hatay'a geçmiş olsun mesajı

10.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:34
Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'den Hatay'a geçmiş olsun mesajı

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangın dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangın dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangın dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Hatay'da meydana gelen yangılardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Futbol Kulübü ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Komşu şehrimiz Hatay'da meydana gelen ve çevre ilçelere de ulaşan yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, can ve mal kaybı olmamasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 15:37:55. #1.14#
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