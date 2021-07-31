Yeni Malatyaspor, stoper Mete Sevinç'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş