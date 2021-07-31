Yeni Malatyaspor, stoper Mete Sevinç'i transfer etti
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Yeni Malatyaspor, stoper Mete Sevinç'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, stoper Mete Sevinç'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor, stoper Mete Sevinç'i transfer etti
Yeni Malatyaspor, stoper Mete Sevinç'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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