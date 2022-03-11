Son dakika haberleri | Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı - Haberler

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Son dakika haberleri | Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Son dakika haberleri | Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, İstanbul, Spor, Haberler

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