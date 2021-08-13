Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan'ı transfer etti

Son dakika haber: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, genç futbolcu Hasan Özkan ile 3 yıllığına anlaştıSüper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor forması giyen 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.