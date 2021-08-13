Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan'ı transfer etti
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Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan'ı transfer etti

Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Son dakika haber: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, genç futbolcu Hasan Özkan ile 3 yıllığına anlaştıSüper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor forması giyen 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, genç futbolcu Hasan Özkan ile 3 yıllığına anlaştı

Süper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor forması giyen 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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