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Son dakika haberleri: Yeni Malatyaspor'da teknik adam arayışları sürüyor

Son dakika haberlerine göre Yeni sezon için Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yola devam etmeme kararı alan Yeni Malatyaspor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da teknik adam arayışlarına devam ediyor.

Son dakika haberleri: Yeni Malatyaspor'da teknik adam arayışları sürüyor
13.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:07

Yeni sezon için Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yola devam etmeme kararı alan Yeni Malatyaspor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da teknik adam arayışlarına devam ediyor.

Yeni Malatyaspor'un teknik direktör listesinde Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba isimlerinin bulunduğu, Hikmet Karaman ile tazminat konusunda anlaşılması halinde bu 3 isimden birine imza attırılacağı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Malatya'da Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde sürdüren Malatya ekibi transferde ise çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. 21 kişilik bir kadroyla yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılar şu ana kadar iki isimle anlaşamaya vardı. Lukoki ve Cueva'yı renklerine bağlayan anlaşmaya vardığı diğer isimlere de önümüzdeki günlerde imza attırmayı planladığı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor'un Malatya kampının ardından kadrodaki futbolculardan bazılarıyla yollarını ayıracağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Malatya kampının ardından 17 Ağustos Pazartesi günü Bolu Abant'ta ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Yeni Malatyaspor'un Bolu kampına şu isimlerin katılacağı belirtildi:

"Murat Yıldırım, Umut Bulut, Abdulsamet Damlu, Hadebe, Mustafa Akbaş, Fofana, Sakıb Aytaç, Ahmet İldız, Youssouf Ndayishimiye, Burak Kavlak, Kubilay Yılmaz, Seth, Cueva, Mustafa Eskihellaç, Berk Yıldız, Emre Selen, Acguah, Gökhan Töre, Lukoki, Gökhan Akkan, Rahman Buğra Çağıran, Bülent Cevahir, Nuri Fatih Aydın." - MALATYA

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Kaynak: İHA

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