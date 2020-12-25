Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

25.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:24
Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test neticelerinin negatif çıktığı belirtilen açıklamada, "Teknik heyetimiz, takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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