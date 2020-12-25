Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Test neticelerinin negatif çıktığı belirtilen açıklamada, "Teknik heyetimiz, takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş