Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.