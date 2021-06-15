Son dakika haberleri: Yeni Kavak Yeni Devlet Hastanesi 21 Haziran'da hizmete açılacak
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Son dakika haberleri: Yeni Kavak Yeni Devlet Hastanesi 21 Haziran'da hizmete açılacak

Son dakika haberleri: Yeni Kavak Yeni Devlet Hastanesi 21 Haziran'da hizmete açılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yapımı tamamlanan yeni Kavak Devlet Hastanesi binasının 21 Haziran'da hizmete açılacağı bildirildi.

Yapımı tamamlanan yeni Kavak Devlet Hastanesi binasının 21 Haziran'da hizmete açılacağı bildirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilen Kavak Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulunan AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, hastanenin inşasının tamamlandığını söyledi.

Hastanenin 21 Haziran Pazartesi günü vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Bakır, "İlçemizde mevcut 20 yataklı devlet hastanesi yetersiz olduğundan yeni bir hastane yapımı için girişimde bulunduk. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Samsun milletvekillerimizin desteğiyle 40 yataklı devlet hastanesine kavuştuk. Kendilerine teşekkür ederim." dedi.

8 bin 321 metrekare kapalı alanı bulunan Kavak Devlet Hastanesi'nde 14 poliklinik odası, 3 ameliyathane, 5 diş ünitesi, 8 yataklı diyaliz ünitesi, yoğun bakım ünitesi ve 3 doğum ünitesi bulunuyor.

Hastane bünyesinde ayrıca engelli hastalar için özel düzenlenmiş ayrı bir diş bölümü, 70 kişilik konferans salonu ve 100 araçlık otopark alanı ve helikopter pisti yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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