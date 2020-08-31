Son dakika haberleri... Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı
Son dakika haberleri... Kayseri'deki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim döneminde ders başı, sabah 09.00'da İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.
Kayseri'deki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim döneminde ders başı, sabah 09.00'da İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.
Burhan Dinçbal İlkokulunda öğretmenler uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı öncesi okul bahçesine çıkarak İstiklal Marşını okudu.
Çevredeki binalarda balkona çıkan bazı öğrenciler de İstiklal Marşına eşlik etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "#uzaktaneğitimleokuldayız" etiketini kullanarak, "Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız, ardından ders zilimizin sesi yükselecek." ifadelerini kullanmıştı.
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Kaynak: AA