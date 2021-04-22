Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de günlük oksijen ihtiyacı 700 ton olduğu açıklandı, hastanelerin 1 saatlik oksijeni var
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Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de günlük oksijen ihtiyacı 700 ton olduğu açıklandı, hastanelerin 1 saatlik oksijeni var

Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de günlük oksijen ihtiyacı 700 ton olduğu açıklandı, hastanelerin 1 saatlik oksijeni var
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberler... Hindistan'da son dört günün koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, koronavirüsü ağır geçiren vakalar için gerekli oksijen ihtiyacı krize dönüştü.

Hindistan'da son dört günün koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, koronavirüsü ağır geçiren vakalar için gerekli oksijen ihtiyacı krize dönüştü. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi eyalet bakanı günlük 700 ton oksijen ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Yeni Delhi eyalet bakanı Arvind Kejriwal, bugün yaptığı açıklamada şehrin her gün 700 ton oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi.  Öte yandan, Saroj Hastnesi Genel Müdürü PK Bhardwaj "Oksijen sıkıntısı var. Bu durum 5-6 gündür devam etmekte ve oksijen tedarikçisiyle iletişime geçilemiyor. Şu anda sadece bir saatlik oksijenimiz mevcut" dedi.


Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de günlük oksijen ihtiyacı 700 ton olduğu açıklandı, hastanelerin 1 saatlik oksijeni var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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