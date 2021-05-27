Son dakika haberleri... Yengesiyle birlikte öldürülen Tuğçe'yi, cinayet şüphelisi sevgilisi 2 kez kaçırıp tehdit etmiş (2)

Edinilen son dakika haberine göre HEPSİ SERBESTAdana'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle vurulan ve cansız bedenleri 100 metre arayla bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi olarak aranan Furkan A.'nın gözaltına alınan amcası İ.A. ile kuzeni M.A.

HEPSİ SERBEST

Adana'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle vurulan ve cansız bedenleri 100 metre arayla bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi olarak aranan Furkan A.'nın gözaltına alınan amcası İ.A. ile kuzeni M.A.'nın yanı sıra diğer kuzeni O.İ. ile B.Ç. ve bir kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan kuzenler M.A. ile B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler ise mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal