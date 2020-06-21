Son dakika haberleri! Yemenli partilerden, Cumhurbaşkanına, "Sokotra'daki isyana karşı ciddi tedbirler alma" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Yemenli partilerden, Cumhurbaşkanına, "Sokotra'daki isyana karşı ciddi tedbirler alma" çağrısı

Son dakika haberi... Yemen'de 15 parti, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Sokotra'daki silahlı isyanının sona ermesi için ciddi tedbirler almaya çağırdı.

Son dakika haberleri! Yemenli partilerden, Cumhurbaşkanına,
21.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:30

Yemen'de 15 parti, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Sokotra'daki silahlı isyanının sona ermesi için ciddi tedbirler almaya çağırdı.

Genel Halk Kongresi, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen "Islah" ve Selefi eğilimli "Er-Reşad Birliği" partilerinin başını çektiği 15 parti, GGK güçlerinin, Sokotra'nın merkezi Hadibu'da emniyet ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmesinin ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

GGK güçlerinin, Hadibu kentine gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan "üzücü" olayların yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Hadi'yi, GGK'nın silahlı isyanından nasibini alan kentlerde yaşananların sona ermesi için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Partiler ayrıca, Hadi'den, hükümeti, silahlı isyana karşı koyma konusunda sorumluluğunu üstlenmeye ve ülkenin tamamında kontrolü ele almak için fiili tedbirler almaya yönlendirmesini istedi.

"Yemen'de Husilere karşı savaşan Arap koalisyonunun lideri olan ve Riyad Anlaşması'nın hamiliğini yapan" Suudi Arabistan'a da, GGK'nın mükerrer ihlallerine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve meşru hükümetin yanında tavır alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya imza atan partiler son olarak, Sokotra'daki isyandan, GGK yöneticilerini ve onları maddi ve manevi olarak destekleyenleri sorumlu tuttu.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise dün GGK güçlerinin, tam teşekküllü bir darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Haber
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Haber
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, 'Şakalaşırken oldu' dedi
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Maçta ilk gol geldi, Kasımpaşa öne geçti
Maçta ilk gol geldi, Kasımpaşa öne geçti
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Ziya Selçuk Bülent Turan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Şehit Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Yemenli partilerden, Cumhurbaşkanına, "Sokotra'daki isyana karşı ciddi tedbirler alma" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 20:05:45. #1.15#
title